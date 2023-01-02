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    Kocaeli'de asansörde sigara içip güvenlik kamerasına bastı

    Kimliği belirsiz bir şahıs, hem asansörde sigara içti hem de sigarayı sebepsizce güvenlik kamerasının objektifine basarak asansörden indi.
    • 02.01.2023 - 13:23
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 13:54
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    Kocaeli'de asansörde sigara içip güvenlik kamerasına bastı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Mimar Sinan üst geçidinde bulunan asansöre binen iki şahıstan biri, asansörde sigara içmeye devam etti.

    Asansörde sigara içen şahıs, daha sonra sigarayı güvenlik kamerasına tutarak, objektife de zarar verdi.

    Sigarayı objektiflere basan şahıslar hiçbir şey olmamış gibi asansörden inerek, yollarına devam etti.

    O anlar kayıt altına alındı

    Yaşanan anlar, asansörün güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Kocaeli'de asansörde sigara içip güvenlik kamerasına bastı VİDEO

    Asansörlerde garip davranışlar devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz aylarda da bazı asansörlerin kapıları kırılmış, tekmelenmiş ve aynı zamanda sprey boyalar ile çeşitli yazılar yazılmıştı.

    Kocaeli de asansörde sigara içip güvenlik kamerasına bastı #1

    Kocaeli de asansörde sigara içip güvenlik kamerasına bastı #2

    Kocaeli de asansörde sigara içip güvenlik kamerasına bastı #3


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