İnanmadığı gerekçesiyle aşı olmayı reddeden hamile kadın koronavirüse yakalanarak erken doğuma alındı. Genç kadının tedavisi sürüyor.

Son günlerde aşı olmayanların pişmanlığı artmaya devam ediyor.

Kocaeli'de yaşayan 27 yaşındaki Nurcan Türtük, çeşitli sebeplerden dolayı aşı olmayı reddetti.

Eşi aşı olmasına rağmen ısrarla olmayacağını dile getiren Türtük, kısa bir süre önce koronavirüse yakalandı.

ERKEN DOĞUM YAPTI

Durumunun ağırlaşmasının ardından tedavisine hastanede devam edilen genç kadın, erken doğum yapmak zorunda kaldı.

Türtük'ün ciğerlerine tüp takılırken, bebek ise küvözde tedavi altına alındı.

1 aydır yoğun bakımda tedavisi devam eden genç anne, hamile kadınlara aşı çağrısında bulundu.

Kocaeli'de aşı olmayan hamile kadın: Ölümden döndüm VİDEO

"ÖZELLİKLE HAMİLE KADINLAR, AŞINIZI OLUN"

Hamileliği sebebiyle aşı olmadığını söyleyen Türtük, "Çok zorlu bir süreçten geçtim. 1 aya yakındır hastanedeyim. Yoğun bakıma alındım, entübe edildim. Benim için çok zorlu bir süreçti. Koronavirüsün bana verdiği hasar hala bitmiş değil. Ciğerime tüp takılı. Tedavim devam ediyor, ne zaman bitecek bilmiyorum. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Büyük bir hata yaptım, keşke olsaydım. Olsaydım bugünleri hiç yaşamayacaktım. Eşim de korona oldu. O aşısını olduğu için 2-3 günde atlattı. Çok şükür hiçbir sıkıntısı yok.

Aşısını olmuştu ama ben aşı olmadığım için 1 buçuk aydır bunu yaşıyorum. Buradan herkese sesleniyorum. Aşınızı olun. Özellikle hamile kadınlar. Benim yaşadıklarım çok zorlu bir süreçti. Allah kimseye yaşatmasın. Ölümden döndüm, bildiğiniz ölümden döndüm. Yoğun bakım sürecim çok zorlu geçti. Tedavim hala devam edecek. Aşınızı olun" ifadelerini kullandı.



