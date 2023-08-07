Kocaeli'de asker eğlencesi yapanlar hastane yolunu kapattı İzmit'te asker eğlencesi yapan gençler hastane yolunu trafiğe kapatıp müzik eşliğinde eğlendi. O anlar kameraya yansırken tepkiyle karşılaşan grup hakaretler yağdırarak bölgeden ayrıldı.

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DHA

Trafikte düğün ve asker uğurlama konvoyları çoğu zaman vandallığa dönüşüyor.

Trafiği durduran magandalar, mutlu günlerini toplumu rahatsız edecek şekillerde kutlaması hem trafiği tehlikeye atıyor hem de diğer insanları mağdur ediyor.

Son vaka Kocaeli'de yaşandı.

Yolu kapatıp müzik eşliğinde oynadılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı Sekbanlı Sapağı mevkisinde asker eğlencesi yapan gençler, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne giden yolu ulaşıma kapatarak, açtıkları yüksek sesli müzik eşliğinde oyun oynadı.

O esnada hastaneye gitmeye çalışan vatandaşlar araçlarından inerek eğlenen gençleri uyardı.

Uyarılara hakaretle karşılık verdiler

Kendilerini uyaranlara hakaretler yağdıran gençler diğer sürücülerin de trafiği kapatmaları üzerine araçlarına binerek uzaklaştı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.