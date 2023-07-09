Kocaeli'de asker eğlencesinde kan aktı

AA
Asker eğlenceleri kültürümüzün bir parçası.
Fakat birçok asker eğlencesi maalesef taşkınlığa, trafikte tehlikeye ve kavgalara neden oluyor.
Buna bir örnek de Kocaeli'de yaşandı.
Asker eğlencesinde bıçaklı kavga
Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi 1418. Sokak'ta gerçekleşen asker eğlencesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.A. bıçakla yaralandı.
Olay yerinden uzaklaşan yaralı, çevredeki bir akaryakıt istasyonuna sığındı.
Polis çalışma başlattı
Yaralı, haber verilmesi üzerine ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.