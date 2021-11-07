Kocaeli'de avukata ateş açan 6 şüpheliye gözaltı

İhaleye giden avukatın önce aracına çarpıp, sonra 3 el ateş eden 6 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde geçen eylül ayında bir ihaleye katılmak üzere kendi aracıyla evinden çıkan avukat Niyazi Hepgüler, üzerinde 2 kişi bulunan bir motosikletin kendisine çarpması sonucu durmak zorunda kaldı.

Motosikletteki kişiler aracından inen avukat Hepgüler'e tabanca ile 3 el teş ederek olay yerinden kaçtı.

Yaralı olarak Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan avukat Niyazi Hepgüler, tedavisinin ardından taburcu edildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olaydan sonra silahlı saldırganları bulmak için çalışma başlatan Kocaeli Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalarda saldırganların kimliklerini tespit etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda H.K.(25), A.K.(40), M.A.L.(19), E.A.(29), S.A.(23) ve E.E.K.(19) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kocaeli'de ihaleye giden avukatı silahla vuran şüpheliler yakalandı VİDEO

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Karamürsel Adliyesi'ne sevk edildi.



















