Bir mağazaya müşteri gibi giren 3 şüpheli, mağazadan 500 lira değerinde ayakkabı çaldı. Hırsızların ayakkabıyı alıp, hırkanın içine sakladıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

29 Nisan Perşembe günü, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi'ndeki bir mağazaya müşteri olarak giren 3 şüpheli, bir süre ürünleri inceledi.

Tam kapanma öncesindeki yoğunluğu fırsat bilen şüphelilerden biri, mağaza görevlisini çeşitli sorular sorarak oyaladı.

Bu sırada ayakkabı reyonunun orada bulunan diğer şüpheli ise üzerindeki hırkayı çıkararak yanındaki arkadaşına verdi.

500 LİRALIK AYAKKABIYI HIRKAYA SARIP, ÇIKTI

Etrafı kolaçan ederek izlenmediklerinden emin olan şüpheli kadın, 500 liralık ayakkabıyı bulunduğu yerden alarak hırkasının içine gizledi.

Daha sonra da mağazadan ayrıldı.

Genç kadının arkadaşları ise dikkat çekmemek için bir süre daha ürünlere bakmaya devam edip, kayıplara karıştı.

Kocaeli’de ayakkabı hırsızları kamerada VİDEO

KAMERALARI İZLEYİNCE FARK ETTİLER

Mağaza yetkilileri, hırsızlık olayını güvenlik kamerasın görüntülerini izleyince fark etti.

Bunun ardından yetkililer, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Mağazada inceleme yapan ekipler, ayakkabı hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.