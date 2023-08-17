Kocaeli'de aynı saat içinde 2 farklı yangın! Elektrik panoları alevlere teslim oldu... Osmangazi ve Piri Reis mahallelerinde aynı anda elektrik panoları yanmaya başladı. Ekiplerin acil müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

İHA

Kocaeli'de eş zamanlı yangın paniği yaşandı.

Osmangazi Mahallesi Yahya Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın zemin katındaki dairede elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir başka yangın ihbarı daha geldi

Bu sırada Yahya Kaptan Sokak'a yakın olan Piri Reis Mahallesi Rezzan Sokak üzerindeki 5 katlı binanın giriş katında da elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı.

Yangınlar itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Binaların içine dolan yoğun duman da tahliye edildi.