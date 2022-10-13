Kocaeli'de Ayşegül Aydın'ın babasının gözyaşları dinmiyor

Cinsel saldırıya uğrayarak öldürülen Ayşegül Aydın'ın sanığı Muhammed Atikullah'ın tercümanını duruşma sırasında yaralayan ağabey, "Tercüman yabancı dilde konuştuğu için sanığı o zannettim" dedi.

16 yaşındaki Ayşegül Aydın'ın, cinsel istismarın ardından başı taşla ezilmişti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 12 Temmuz 2021 yılında yaşanan olayda, Afganistan uyruklu Muhammed Atikullah, dershaneden çıkan Aydın'ı takibe aldı.

Bir süre sonra küçük kızın yanına yaklaşan şahıs, Aydın'ı ağaçlık bölgeye sürükleyerek cinsel istismar girişiminde bulundu.

Kendisine direnen Aydın'ın boğazını sıkıp, başına taşla vurarak yaraladı.

132 gün yaşam mücadelesi verdi

Ardından Atikullah olay yerinden kaçarken genç kızı kanlar içinde gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, 132 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.





Müebbet hapis cezası istemi

Jandarmanın güvenlik kamerasından belirlediği Muhammed Atikullah ise gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

'Nitelikli kasten öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Atikullah hakkında dava açıldı.

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İlk duruşma görüldü

22 Eylül'de görülen ilk duruşmada beklenmeyen bir olay yaşandı.

Tutuklu bulunduğu Batman Cezaevi'nden SEGBİS ile bağlanan Muhammed Atikullah ifadesinde, "Ayşegül, beni görünce korktu ve yere düştü ben yapmadım." dedi.

Öte yandan sanığın İ.N. isimli tercümanı, söylenenleri Türkçe'ye çevirdi. Duruşma salonundaki Ayşegül Aydın'ın aile üyeleri, "Yalancısınız." diyerek tepki gösterdi.

Ağabey jiletle tercümanı yaraladı

Bu sırada Ayşegül'ün 21 yaşındaki ağabeyi Esat Aydın, yanında getirdiği jilet ile tercüman İ.N.'ye saldırıp, yüzünden yaraladı.

DHA'nın aktarımına göre; hastaneye kaldırılan İ.N. tedavisinin ardından taburcu edilirken ağabey Esat Aydın ise tutuklandı.

"Tercüman yabancı dilde konuştuğu için sanığı o zannettim"

Esat Aydın ifadesinde, "Bu olayı hazmedemediğim için cüzdanımın içerisinde bir jiletle adliyeye geldim. Daha önce hiç mahkemeye katılmadığım için işleyişi bilmiyordum, sanığı da hiç görmemiştim. Sanık, ekranda duruşmaya katılmış. Bir tane de tercüman varmış. Tercüman yabancı dilde konuştuğu için sanığı o zannettim. Sanığın adliyeye getirilmediğini bilmiyordum. Duruşma işleyişini de tam olarak bilmediğim için sanık zannettiğim tercümana yanımda getirdiğim jilet ile vurdum. Amacım öldürmek değildi zaten yüzüne doğru vurdum. İstemeyerek, bir çalışanı yaraladığım için üzgünüm. Keşke böyle bir şey olmasaydı çok pişmanım." dedi.

"Bu bize zulüm"

Esat Aydın'ın babası Metin Aydın ise çocuklarından birinin mezarda, diğerinin de cezaevinde olduğunu belirterek, "Oğlum, 20 gündür cezaevinde. Bu bize zulüm. Bizim gözümüzde, bundan böyle hiçbir şeyin değeri yoktur." diye konuştu.





















