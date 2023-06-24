Kocaeli’de baba, oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü
İHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde 5 katlı apartmanda, evin içerisinde baba Y.K. ile oğlu Tayfun Koç arasında tartışma çıktı.

Oğlunu boğazından bıçakladı

Tartışmanın büyümesiyle baba, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Sesler üzerine daireye koşan komşu, babayı elinde bıçakla görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Kocaeli’de baba, oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü

Yaşamını yitirdi

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Tayfun Koç’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kocaeli’de baba, oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdü

Baba teslim oldu

Baba ise polis ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Tayfun Koç’un evli olduğu ve yeni bir ev bulana kadar bir süredir babasıyla kaldığı öğrenildi.