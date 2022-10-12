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- Kocaeli'de baba vahşeti: Neden çalışmıyorsun diyen kızını darbetti
Kocaeli'de baba vahşeti: Neden çalışmıyorsun diyen kızını darbetti
- 12.10.2022 - 11:11
- Güncelleme : 12.10.2022 - 11:35
Kocaeli'nin Diloavası ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
Hakkari'den 1 yıl önce Kocaeli'ye taşınan 5 kişilik ailenin üyesi 22 yaşındaki Rujbin T. isimli kadın, 2 ay memleketinde kaldıktan sonra yeniden evine döndü.
Genç kadın, evine döndüğü gün babasıyla tartışma yaşadı.
Babasına 'Neden çalışmayorsun' deyince dayak yedi
İddiaya göre Rujbin T., babası Necman T.’ye ‘Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?’ diye sordu.
Soru ardından öfkelenen baba, kızını tekme tokat darbetmeye başladı.
Gözü dönen baba, eline geçirdiği sopayla kızının başına defalarca vurarak yaraladı.
Saldırgan baba gözaltına alındı
Evden yükselen sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, eve girerek öfkeli babayı gözaltına aldı.
Genç kadına 10'dan fazla dikiş atıldı
Yaralı genç kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Rujbin T., tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Başına 10’dan fazla dikiş atılan Rujbin T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.