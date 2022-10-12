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Kocaeli'de baba vahşeti: Neden çalışmıyorsun diyen kızını darbetti

Kocaeli'de baba vahşeti: Neden çalışmıyorsun diyen kızını darbetti

Memleketinden evine dönen 22 yaşındaki genç kız, 'Evdeki herkes çalışıyor sen neden çalışmıyorsun' dediği babası tarafından hastanelik edildi. Dayak yiyen genç kıza 10 dikiş atıldı.