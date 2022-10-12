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    Kocaeli'de baba vahşeti: Neden çalışmıyorsun diyen kızını darbetti

    Memleketinden evine dönen 22 yaşındaki genç kız, 'Evdeki herkes çalışıyor sen neden çalışmıyorsun' dediği babası tarafından hastanelik edildi. Dayak yiyen genç kıza 10 dikiş atıldı.
    • 12.10.2022 - 11:11
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 11:35
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    Kocaeli'de baba vahşeti: Neden çalışmıyorsun diyen kızını darbetti

    Kocaeli'nin Diloavası ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Hakkari'den 1 yıl önce Kocaeli'ye taşınan 5 kişilik ailenin üyesi 22 yaşındaki Rujbin T. isimli kadın, 2 ay memleketinde kaldıktan sonra yeniden evine döndü.

    Genç kadın, evine döndüğü gün babasıyla tartışma yaşadı.

    Babasına 'Neden çalışmayorsun' deyince dayak yedi

    İddiaya göre Rujbin T., babası Necman T.’ye ‘Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?’ diye sordu.

    Soru ardından öfkelenen baba, kızını tekme tokat darbetmeye başladı.

    Gözü dönen baba, eline geçirdiği sopayla kızının başına defalarca vurarak yaraladı.

    Saldırgan baba gözaltına alındı

    Evden yükselen sesleri duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, eve girerek öfkeli babayı gözaltına aldı.

    Kocaeli de baba vahşeti: Neden çalışmıyorsun diyen kızını darbetti #1

    Genç kadına 10'dan fazla dikiş atıldı

    Yaralı genç kadın ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Rujbin T., tedavi edilmek üzere Dilovası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Başına 10’dan fazla dikiş atılan Rujbin T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kocaeli de baba vahşeti: Neden çalışmıyorsun diyen kızını darbetti #2

    Kocaeli de baba vahşeti: Neden çalışmıyorsun diyen kızını darbetti #3


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