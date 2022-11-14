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    Kocaeli'de babası tarafından boğazı sıkılan genç öldü

    Kocaeli’de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen oğlunun saldırısına uğrayan baba, oğlunun boğazını sıkarak ölmesine sebep oldu.
    • 14.11.2022 - 03:10
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    Kocaeli'de babası tarafından boğazı sıkılan genç öldü

    Kocaeli'de akşam saatlerinde İzmit ilçesi, Ayazma Mahallesi, Kuvayı Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Yunus Şen (23) ve babası Ş.Ş. arasında tartışma başladı.

    Oğlunun boğazını sıktı

    Tartışma büyüyünce Yunus Şen babasına saldırdı, karşılık veren baba Ş.Ş. oğlunun boğazını sıkmaya başladı. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de babası tarafından boğazı sıkılan genç öldü #1

    Bilincini kaybetti

    İHA'nın haberine göre baba Ş.Ş., oğlunun bir süre sonra bilincini kaybettiğini görünce bıraktı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralanan Yunus Şen'i Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

    Yaşamını yitirdi

    Şen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Baba Ş.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de babası tarafından boğazı sıkılan genç öldü #2


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