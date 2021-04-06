Euro
9.6292
0.4%
Dolar
8.1509
0.6%
Altın
454.63
1.03%
Borsa
1.425
-1.19%
Bitcoin
489.698
2.55%
EXEN Coin
20.41
2.05%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Kocaeli’de babasına yardım için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

    Çatı kaplaması yapan babasına yardım etmek isteyen 23 yaşındaki Ömürhan Türkoğlu, üçüncü kattan zemine çakıldı. Kalbi duran genç, hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 06.04.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 14:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de babasına yardım için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, Fatih Sultan Mahallesi’nde evlerinin çatısında kaplama yapan babasına yardım etmek isteyen 23 yaşındaki Ömürhan Türkoğlu çatıya çıktı.

    Bir süre babası ile çalıştıktan sonra genç, dengesini kaybetti.

    Üçüncü kattan zemine çakılan Türkoğlu ağır yaralandı.

    KALBİ DURDU

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Türkoğlu’nun kalbinin durduğunu belirledi.

    Kalp masajı eşliğinde ambulansa alınan genç, Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Türkoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli’de babasına yardım için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti #1

    Kocaeli’de babasına yardım için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti #2

    Kocaeli’de babasına yardım için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti #3

    Kocaeli’de babasına yardım için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir