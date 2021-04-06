Kocaeli’de babasına yardım için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Çatı kaplaması yapan babasına yardım etmek isteyen 23 yaşındaki Ömürhan Türkoğlu, üçüncü kattan zemine çakıldı. Kalbi duran genç, hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, Fatih Sultan Mahallesi’nde evlerinin çatısında kaplama yapan babasına yardım etmek isteyen 23 yaşındaki Ömürhan Türkoğlu çatıya çıktı.

Bir süre babası ile çalıştıktan sonra genç, dengesini kaybetti.

Üçüncü kattan zemine çakılan Türkoğlu ağır yaralandı.

KALBİ DURDU

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Türkoğlu’nun kalbinin durduğunu belirledi.

Kalp masajı eşliğinde ambulansa alınan genç, Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Türkoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.