Annesini bir süre önce kaybeden 24 yaşındaki genç, babasının evlenme isteğine sert çıktı. Baba kararında direnirken, öfkeli genç garajı yakarak kayıplara karıştı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vir süre önce eşini kaybeden Şevket T.'nin yeniden evlenmek istemesi oğlu Erdem T'yi (24) deliye döndürdü.

Doğan Mahallesi'nde yaşanan olayda, Erdem T., babasını bu fikrinden vazgeçirmek için uzun çaba gösterdi.

Ancak akrarından dönmeyen baba, oğlu ile tartışmaya başladı.

Öfkeyle garajı yakıp kaçtı

Tartışma sonrasında evden çıkan Erdem T., garajı ateşe vererek otomobiliyle kayıplara karıştı.

Mahallede bulunan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahalede bulunarak söndürdü.

Kocaeli'de babasının evlenmesini istemeyen genç yangın çıkardı VİDEO



"Evlenmek isteyince oğlu izin vermeyip evi yakacağını söylemiş"

Yangının çıkış sebebini anlatan komşu, “Baba evlenmek isteyince oğlu izin vermeyerek evi yakacağını söylemiş. Daha sonra baba Şevket T. polise giderek oğlunun evi yakacağını söylemiş ancak polisler inanmamış. Oğlu evi yaktığında Şevket T. evdeydi, zorla evden çıkarttık” dedi.

Olay yerine giden itfaiye aracı kaza geçirdi

İHA'nın haberine göre polis, kaçan genci yakalamak için çalışma başlatırken yangına yetişmeye çalışan itfaiye aracı otomobile çarparak kaza yaptığı öğrenildi.



