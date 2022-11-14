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    Kocaeli’de babasının öldürdüğü genç, toprağa verildi

    Uyuşturucu parası istediği babasının boğazını sıkmasıyla ölen genç, toprağa verildi. Gencin, uzun zamandır uyuşturucuyu bırakmak için tedavi gördüğü fakat başarılı olamadığı ifade edildi.
    • 14.11.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 14:45
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    Kocaeli’de babasının öldürdüğü genç, toprağa verildi

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki bir sitede oturan Şakir Şen ile uyuşturucu kullandığı öne sürülen oğlu Yunus Şen (23) arasında tartışma çıktı.

    Bu sırada Şakir Şen, kendisine vurmaya çalışan oğlunun boğazını sıktı.

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, bilincini kaybeden Yunus Şen'i Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    Toprağa verildi

    Şen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Polis, Şakir Şen'i gözaltına aldı.

    DHA'nın haberine göre Yunus Şen, İzmit Ulu Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Kocaeli’de babasının öldürdüğü genç, toprağa verildi #1

    Uyuşturucu için parası istedi, reddedilince saldırdı

    Olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

    Yunus Şen'in, uyuşturucu için para istediği, olumsuz cevap alınca da "Hepinizi öldüreceğim." diyerek babasına saldırdığı belirtildi.

    Şakir Şen'in de bu sırada kendisini savunmaya çalışırken oğlunun boğazını sıktığı bildirildi.

    Kocaeli’de babasının öldürdüğü genç, toprağa verildi #2

    Daha önce de aile üyelerine saldırdı

    Uyuşturucu bağımlısı olan Yunus Şen'in, daha önce de benzer konudan kardeşini rehin aldığı ve aile üyelerine şiddet uyguladığı iddia edildi.

    İstanbul'da bir hastanede hemşire yardımcısı olarak çalışan Yunus Şen'in, geçmişte uyuşturucuyu bırakmak için tedavi gördüğü fakat başarılı olamadığı ifade edildi.

    Kocaeli’de babasının öldürdüğü genç, toprağa verildi #3

    Kocaeli’de babasının öldürdüğü genç, toprağa verildi #4

    Kocaeli’de babasının öldürdüğü genç, toprağa verildi #5


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