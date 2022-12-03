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    Kocaeli'de babasıyla kavga eden kuzenini vurarak öldürdü

    İzmit'te 43 yaşındaki Tamer T., bahçede çalışan 63 yaşındaki babası Hasan T.’yi darbeden kuzeni Soner Tezcan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Tamer T., gözaltına alındı.
    • 03.12.2022 - 14:10
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    Kocaeli'de babasıyla kavga eden kuzenini vurarak öldürdü

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi Kayapınar Sokak’ta Soner Tezcan, evinin önündeki bahçede çalışan amcası Hasan T.’yi aralarındaki husumet nedeniyle darbetti.

    Babasının dövüldüğünü gören Tamer T. de evinin balkonundan tabancayla kuzenine ateş açtı.

    Yaralandı

    Soner Tezcan, vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

    Hastanede hayatını kaybetti

    Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Soner Tezcan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Şüpheli gözaltına alındı

    Polis ekipleri, Tamer T.'yi gözaltına alırken, olay yeri ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de babasıyla kavga eden kuzenini vurarak öldürdü #1

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    Kocaeli de babasıyla kavga eden kuzenini vurarak öldürdü #6


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