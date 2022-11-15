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    Kocaeli'de bakıma muhtaç ailenin evinden dram çıktı

    Gölcük'te 6 kişinin yaşadığı eve kimsenin girip çıkmaması üzerine ihbara gelen ekipler, 23 yaşındaki zihinsel engelli yatalak bir kadın ile çocuğu, annesi ve anneannesi ile karşılaştı
    • 15.11.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 17:05
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    Kocaeli'de bakıma muhtaç ailenin evinden dram çıktı

    Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 6 kişinin yaşadığı evde kalanların olmasına rağmen hiç kimsenin dışarıya çıkmaması komşuları şüphelendirdi.

    Durumdan şüphelenen vatandaşlar ekiplere haber verdi.

    İhbar üzerine Kocaeli Valiliği, Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi Zabıtası ile temizlik işleri ekipleri ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Yeni Mahalle'de bulunan binan 5. katına giren ekipler dram ile karşılaştı.

    Zihinsel engelli kadın karanlık odada bulundu

    Evde kullanılmayan eşyaların arasında güçlükle ilerleyen ekipler, karanlık odada, koltuğun üstünde 23 yaşındaki kızı fark etti.

    Sorulan hiçbir soruya cevap vermeyen kızın zihinsel engelli olduğu, 2 yaşında da bir çocuğu olduğu öğrenildi.

    Zabıta ve Gölcük Belediyesi ekipleri, evde bulunan gereksiz eşyaları tek tek çıkardı.

    Ailenin Gölcük Kaymakamlığı'ndan maddi yardım, çeşitli vakıflardan yiyecek yardımı, Gölcük Belediyesi'nden ise sosyal yardım aldığı, ancak psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenildi.

    Kocaeli de bakıma muhtaç ailenin evinden dram çıktı #1

    Hepsi koruma altına alındı

    Kocaeli Valisi Seddar Yavuz hemen devreye girerek, ailenin evden alınması talimatını verdi.

    Evde yaşayan 80 yaşındaki Alzheimer hastası Hatice Y. huzurevine teslim edildi. Kızı 50 yaşındaki Ümit Y. ile 3 çocuğu ve Ümit Y.'nin torunu da devlet korumasına alındı.

    Olayı anlatan apartman yöneticisi Eşref Görmüş, "80 yaşındaki Alzheimer hastası Hatice Teyze, kızı Ümit, 3 torunu ve torununun 2 yaşındaki kızı yaşıyordu. Hatice Teyze'yi huzurevine götürdüler. Ümit’in 2 oğlunu ve 2 yaşındaki torununu Çocuk Esirgeme Kurumu aldı. Ümit Hanım'ın 23 yaşındaki kızı, zihinsel engelli. Evde çok fazla birikmiş eşya vardı ama çöp ev değildi." dedi.

    Kocaeli'de bakıma muhtaç ailenin evinden dram çıktı VİDEO

    Kocaeli de bakıma muhtaç ailenin evinden dram çıktı #2

    Kocaeli de bakıma muhtaç ailenin evinden dram çıktı #3

    Kocaeli de bakıma muhtaç ailenin evinden dram çıktı #4


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