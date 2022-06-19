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- Kocaeli'de, balıkçı teknesi cayır cayır yandı
Kocaeli'de, balıkçı teknesi cayır cayır yandı
Balıkçı teknesi, bilinmeyen bir neden alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında tekne, kullanılamaz hale geldi.
- 19.06.2022 - 09:36
Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Salim Dervişoğlu Bulvarı'nda bulunan balıkçı barındığında bulunan bir teknede, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tekneyi sardı.
İHA’nın haberine göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.
Tekne kullanılamaz hale geldi
Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, tekne kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.