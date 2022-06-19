Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
320.544
-6.32%
BTXN Coin
7.52
-8.40%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Kocaeli'de, balıkçı teknesi cayır cayır yandı

    Balıkçı teknesi, bilinmeyen bir neden alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında tekne, kullanılamaz hale geldi.
    • 19.06.2022 - 09:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de, balıkçı teknesi cayır cayır yandı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Salim Dervişoğlu Bulvarı'nda bulunan balıkçı barındığında bulunan bir teknede, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Alevler kısa sürede tekneyi sardı.

    İHA’nın haberine göre; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

    Tekne kullanılamaz hale geldi

    Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, tekne kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de, balıkçı teknesi cayır cayır yandı #1

    Kocaeli de, balıkçı teknesi cayır cayır yandı #2

    Kocaeli de, balıkçı teknesi cayır cayır yandı #3


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da esnaflar park yeri yüzünden kavgaya tutuştu
    3. Sayfa

    İstanbul'da esnaflar park yeri yüzünden kavgaya tutuştu

    İstanbul'daki en yaşlı muhtar 95 yaşında görevine devam ediyor
    İç Haber

    İstanbul'daki en yaşlı muhtar 95 yaşında görevine devam ediyor

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir