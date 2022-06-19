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Kocaeli'de, balıkçı teknesi cayır cayır yandı

Kocaeli'de, balıkçı teknesi cayır cayır yandı

Balıkçı teknesi, bilinmeyen bir neden alevlere teslim oldu. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen yangında tekne, kullanılamaz hale geldi.