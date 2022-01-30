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- Kocaeli'de balıkçının bacağı ağın ipine dolanarak koptu
Kocaeli'de balıkçının bacağı ağın ipine dolanarak koptu
Kandıra açıklarında balıkçı teknesindeki ağlar toplanırken Cüneyt Çetinkaya'nın bacağı diz altından koptu. Bacağı bulunamayan adam hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 30.01.2022 - 14:11
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bağırganlı Limanı'ndan 2 tekneyle açılan balıkçılar ağ attı. Ağlar çekilirken teknelerden birinde bulunan Cüneyt Çetinkaya, bacağına dolanan ipi fark etmedi.
BACAĞI AĞA TAKILIP KOPTU
Tekneler, ağı toplamak için hareket etti. Çetinkaya'nın ağa dolanan bacağı diz altından koparak denize düştü.
DENİZDE KAYBOLDU
Bacağı bulamayan balıkçılar, 112'ye haber vererek yaralı arkadaşlarını kıyıya çıkardı. Sahilde bekleyen ambulansa teslim edilen yaralı balıkçı, kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyata alındı.