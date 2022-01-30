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    Kocaeli'de balıkçının bacağı ağın ipine dolanarak koptu

    Kandıra açıklarında balıkçı teknesindeki ağlar toplanırken Cüneyt Çetinkaya'nın bacağı diz altından koptu. Bacağı bulunamayan adam hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 30.01.2022 - 14:11
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    Kocaeli'de balıkçının bacağı ağın ipine dolanarak koptu

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Bağırganlı Limanı'ndan 2 tekneyle açılan balıkçılar ağ attı. Ağlar çekilirken teknelerden birinde bulunan Cüneyt Çetinkaya, bacağına dolanan ipi fark etmedi.

    BACAĞI AĞA TAKILIP KOPTU

    Tekneler, ağı toplamak için hareket etti. Çetinkaya'nın ağa dolanan bacağı diz altından koparak denize düştü.

    DENİZDE KAYBOLDU

    Bacağı bulamayan balıkçılar, 112'ye haber vererek yaralı arkadaşlarını kıyıya çıkardı. Sahilde bekleyen ambulansa teslim edilen yaralı balıkçı, kaldırıldığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ameliyata alındı.

    Kocaeli de balıkçının bacağı ağın ipine dolanarak koptu #1


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