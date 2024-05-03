Kocaeli'de bankada yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

İHA
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir bankada henüz bilinmeyen sebeple O.Ö. ile R.K. arasında tartışma başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.Ö., R.K.'yi bıçakladı.
R.K., kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaçan şahıs aranıyor
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kolundan yaralanan R.K.'ye ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye götürdü.
Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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