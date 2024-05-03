Kocaeli'de bankada yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı Kocaeli'de bir bankada müşteriler arasında çıkan tartışmada 1 kişi bıçakla yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli ise kayıplara karıştı.

İHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir bankada henüz bilinmeyen sebeple O.Ö. ile R.K. arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle O.Ö., R.K.'yi bıçakladı.

R.K., kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaçan şahıs aranıyor

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kolundan yaralanan R.K.'ye ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)