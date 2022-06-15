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    Kocaeli'de barışmak istediği eşini bıçaklayan şahsa 17 yıl hapis

    Boşanma aşamasındaki eşinin evine barışmak için giden şahıs, çıkan tartışma sonucu kadını yüzünden ve vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakladı. Saldırgan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    • 15.06.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 16:12
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    Kocaeli'de barışmak istediği eşini bıçaklayan şahsa 17 yıl hapis

    Kocaeli'nde yaşayan Hasan Arslan isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşi Hasret Arslan ile barışmak için evine gitti.

    Bu esnada, ikili arasında tartışma yaşandı.

    Yüzünü ve vücudunu bıçakla yaraladı

    Hasan Arslan, kendisiyle barışmak istemeyen eşinin yüzünü, boğazını ve karnını ekmek bıçağıyla defalarca bıçakladı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasret Arslan hastaneye kaldırıldı, Hasan Arslan ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Kocaeli de barışmak istediği eşini bıçaklayan şahsa 17 yıl hapis #1

    "Üzerime çok geldi, pişmanım"

    Hakkında "Eşe karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

    Duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanık Hasan Arslan katıldı. Pişman olduğunu söyleyen Arslan, "Eşim çok üzerime geldi. Beni habersiz karakola şikayet etti, cinnet getirdim. Çocuklarımla bana kumpas kurdu. Yaptığım olaydan dolayı pişmanım." dedi.

    17 yıl hapis yatacak

    İHA'nın aktarımına göre, kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa 17 yıl hapis cezası verdi.


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