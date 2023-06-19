Kocaeli'de bariyere ok gibi saplanan otomobilde 1 kişi can verdi
İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 karayolu Ankara istikametinde Fahri Y. idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü Fahri Y. ve yolcu koltuğunda yanında bulunan Nurcan Bal (44), sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kocaeli'de bariyere ok gibi saplanan otomobilde 1 kişi can verdi

Olay yerinde can verdi

Fahri Y., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken Nurcan Bal'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi

Olay yeri inceleme ekipleri kazanın gerçekleştiği noktada çalışma yürüttü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.