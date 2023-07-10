Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobil yolun ortasında durabildi: 1 yaralı Kocaeli İzmit'te alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarpıp savrularak yolun ortasında durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 yanyol Alikahya mevkisi İstanbul istikametinde H.Ç. idaresindeki otomobil, sürücünün hakimiyeti kaybetmesi neticesinde yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yolun ortasında durabildi.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kazada yaralanan E.Ç., sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Trafik polisleri kazalı otomobilin yolun ortasında durmasından dolayı trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve güvenli geçişleri sağlamak için bölgede çalışma yürüttü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.