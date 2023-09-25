Kocaeli'de bariyerlere çarpıp takla atan otomobil 100 metre sürüklendi: 3 yaralı

İHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak takla attı.
Araç yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.
Mustafa G., Emre A. ve İbrahim O., araçta sıkışırken yardımlarına çevredeki vatandaşlar yetişti.
Vatandaşların yardımıyla yaralılar araçtan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince de yaralılara ilk müdahale yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trafik durdu
Kaza sebebiyle trafik dururken araç ve yola savrulan bariyerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)