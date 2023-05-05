Kocaeli'de bebekle binilen elektrik bisikletin otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Kocaeli Kartepe'de bebeği ve eşiyle elektrikli bisiklete binen sürücü otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan sürücü, eşi ve bebeği yaralandı.

İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kuralların gözardı edilmesi faciaya neden oluyordu.

Edinilen bilgiye göre ailesi ile alışveriş yapan yabancı uyruklu H.C., yasak olmasına rağmen bebeği ve eşi N.C. ile elektrikli bisiklete binerek eve gitmek için yola çıktı.

H.C., elektrikli bisikletiyle Ertuğrul Gazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeyken E.T. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile H.C., eşi N.C., bebeği ve aldıkları eşyalar yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları sedyeye alarak hastaneye kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.