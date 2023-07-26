Kocaeli’de bekçinin önünü kesip, feci şekilde dövdü Bir bekçi, otomobilinin önü kesilerek feci şekilde darbedildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şiddete şahit olanların müdahale etmeden izlemesi dikkatlerden kaçmadı.

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İHA

Dehşete düşüren görüntüler, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kayda alındı…

Dün saat 16.30 sıralarıydı.

Feci şekilde darbedildi

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde seyir halinde olan mahalle ve çarşı bekçisi G.O.'nun kullandığı otomobilin önü, A.U. ve M.U. isimli şüpheliler tarafından kesildi.

Şüphelilerden A.U., G.O.'yu araçtan indirerek, feci şekilde darbetti.

Yerde tekmelendi

Yerde defalarca tekme yiyen bekçi yaralandı.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kimse müdahale etmedi

G.O.'nun bekçi olduğunu söylemesine rağmen şüphelilerin dikkate almadığı ve darbetmeye devam ettiği öğrenildi.

Bu arada şiddete şahit olanların olaya müdahale etmeden izlemesi de dikkatlerden kaçmadı.