Otobüs kamerası tarafından kayıt altına alınan dakikalarda, otomobil ile belediye otobüsü çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Saat 08.45 sıralarında Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu ve Mithatpaşa caddelerinin birleştiği yerde trafik kazası meydana geldi.

Emrah K. idaresindeki 41 BR 312 plakalı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait halk otobüsü ile yola giren Fatma T. idaresindeki 34 JF 6432 plakalı otomobil çapıştı.

Otobüs daha sonra yol kenarındaki trafik tabelasına çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerle otomobildeki bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı 3 kişiyi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılar, tedaviye alındı.

Kocaeli'de belediye otobüsünün kaza anı kameraya yansıdı VİDEO

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OTOBÜS, TRAFİK TABELASINA ÇARPTI

Kaza anı ise otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsün ilerlediği sırada yola giren otomobile çarpması, otomobilin parçalarının etrafa dağılması ve otobüsün trafik tabelasına çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

















