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    Kocaeli'de beraber alkol aldığı arkadaşını silahla vurdu

    İzmit'te beraber alkol alan iki arkadaştan biri diğerini sokak ortasında silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı.
    • 06.11.2022 - 08:45
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    Kocaeli'de beraber alkol aldığı arkadaşını silahla vurdu

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde saat 02.00 sıralarında, U.K., beraber alkol aldığı arkadaşı tarafından bilinmeyen bir sebeple silahla vuruldu.

    Silahla vuran şahıs hızla olay yerinden kaçtı. U.K.’yı kanlar içinde yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralı U.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

    Kocaeli de beraber alkol aldığı arkadaşını silahla vurdu #1

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