Kocaeli'de berber cinayetinin nedeni belli oldu: Laf atma

İHA

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi'nde 5 Nisan'da meydana gelen olayda 45 yaşındaki Rüstem Duman, iş yerinin önünde iki kişi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesiyle şüphelilerden biri Rüstem Duman'a tabanca ile defalarca ateş etti.

Hastaneye kaldırılan Duman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

1 kişi tutuklandı

Polis ekipleri, olaya ilişkin L.Ç., Y.A. ve F.G. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve F.G. serbest bırakılırken, L.Ç. tutuklandı.

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'Bana mı laf attın' kavgası

Tarafların birbirini tanımadığı, olaydan 3 gün önce L.Ç.'nin kız arkadaşıyla görüntülü konuşarak yürüdüğü esnada Rüstem Duman'ın dükkanının önünden geçtiği, Duman'ın ise "Bana mı baktın?", "Bana mı laf attın?" dediği ve taraflar arasında bu sebeple kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.

5 Nisan'da yeniden karşılaşan tarafların arasında tartışma çıktığı, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Rüstem Duman'ın öldürüldüğü bildirildi.

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