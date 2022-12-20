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    Kocaeli'de beton direklerin arasında sıkışan çocuk öldü

    Kocaeli'de yerde bulunan beton elektrik direklerin arasında oynarken direklerin arasında sıkışan bir çocuk hayatını kaybetti.
    • 20.12.2022 - 18:52
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    Kocaeli'de beton direklerin arasında sıkışan çocuk öldü

    Kocaeli'nin Başikele ilçesi Mahut Paşa Mahallesi, Ova Sokak'ta meydana gelen olayda, 6 yaşındaki Yusuf Khalf isimli yabancı uyruklu çocuk yol kenarındaki yeşillik alanda bulunan beton elektrik direklerinin arasında oynamaya başladı.

    Direklerin arasında sıkıştı

    O esnada beton direklerin arasındaki tahta parçasının hareket etmesiyle küçük çocuk üzerine gelen beton direklerin arasında sıkıştı.

    Ailesi ve çevredeki vatandaşların müdahalesine rağmen küçük çocuk bulunduğu yerden çıkarılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi.

    Hayatını kaybetti

    İhbar üzerine kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan küçük çocuk hayatını kaybetti.

    İHA'nın haberine göre, çocuğun ailesi ise olan biteni çaresiz bakışlarla izledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de beton direklerin arasında sıkışan çocuk öldü #1

    Kocaeli de beton direklerin arasında sıkışan çocuk öldü #2

    Kocaeli de beton direklerin arasında sıkışan çocuk öldü #3

    Kocaeli de beton direklerin arasında sıkışan çocuk öldü #4


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