Kocaeli’de beton zemine düşen adam yaşamını yitirdi

33 yaşındaki Yunus Ilgaz, belirli bir yüksekten beton zemine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Genç adamın metrelerce yüksekten düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan Donanma Mahallesi’nde yaşanan olayda, Yunus Ilgaz (33) bilinmeyen bir sebeple yüksekten beton zemine düştü.

Genç adamı kanlar içinde yerde yatarken gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BETON ZEMİNE DÜŞEN ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ilgaz’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

DÜŞME NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Öte yandan, genç adamın düşme anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yunus Ilgaz’ın nasıl düştüğü ise araştırılıyor.Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

























