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    Kocaeli'de Beyzanur'un şüpheli ölümü: 2 bilirkişi 'cinayet' dedi

    Eşi Beyzanur’u evde ölü bulan ve bir süre tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine karar verilen sanığın duruşmasında, bilirkişilerin raporu okundu. 3 bilirkişiden ikisi, olayın cinayet olduğunu savundu.
    • 22.11.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 16:26
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    Kocaeli'de Beyzanur'un şüpheli ölümü: 2 bilirkişi 'cinayet' dedi

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi'ndeki evine 20 Mart 2021 giden Ö.F., olaydan 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Özel Fidan'ı boğazında bornoz ipiyle ölü buldu.

    Şüpheli bulunan koca, tutuklandı.

    Sanık Ö.F.’nin, yaklaşık 1 yıl tutuklu kaldıktan sonra ev hapsine karar verildi.

    Bilirkişilerce rapor sunuldu

    Hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

    Duruşmaya taraf avukatları, ev hapsinde bulunan Ö.F. ve aileler katıldı.

    Olay yerinde yapılan keşif sonrasında bilirkişilerce rapor sunuldu.

    Kocaeli de Beyzanur un şüpheli ölümü: 2 bilirkişi cinayet dedi #1

    2 bilirkişi cinayet, bir bilirkişi ise intihar üzerinde durdu

    Raporda 2 bilirkişi olayın cinayet, bir kişi ise intihar olabileceği yönünde görüşünü belirtti.

    Maktulün ailesi, sanığın kaçma şüphesi üzerine tutuklanmasını istedi.

    “20 aydır yargılanıyorum, suçsuzum”

    Suçlamaları kabul etmeyen sanık Ö.F. ise “Davanın başından beri Beyzanur'u öldürmediğimi söylüyorum. 20 aydır yargılanıyorum, şu anda ev hapsinde bulunuyorum. Suçsuzum, ben yapsaydım eşim bana tepki verirdi, vücudumda herhangi bir iz olurdu.” dedi.

    Kocaeli de Beyzanur un şüpheli ölümü: 2 bilirkişi cinayet dedi #2

    Ev hapsinin devamına karar verildi

    İHA’nın haberine göre mahkeme heyeti, sanığın ev hapsinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


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