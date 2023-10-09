Kocaeli'de bıçaklanan 3 kişi yaralı halde otomobile binip kaçtı Kocaeli'de yabancı uyruklu iki grup arasında kafeteryada çıkan ve dışarıya taşan kavgada bıçaklanan 3 kişi yaralı halde otomobille kaçarken bekçiler tarafından fark edildi.

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir kafeteryada yabancı uyruklu M.A., H.A. ve M.A ile yabancı uyruklu başka bir grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Dışarıdan gelen şüphelilerin dahil olmasıyla tartışma kavgaya dönüştü.

Kafeterya dışına taşan kavgada M.A., H.A. ve M.A. vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklandı.

Yaralı halde kaçmaya çalıştılar

Yaralılar can havliyle otomobile binerek kaçtı.

Yaklaşık 700 metre uzaklıkta şüphe üzerine bekçiler tarafından otomobil durduruldu.

Yapılan incelmelerde şahısların yaralı olduğu görülürken adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri otomobilde incelemelerde bulunurken olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)