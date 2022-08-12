Kocaeli'de bıçaklanan hamile kadının bebeği kurtarılamadı

Para için sıkıştırılan 6,5 aylık hamile kadın, 'Param yok' dediği için bıçaklandı. İç kanama geçiren bebek, sezaryenle alındıktan bir süre sonra hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 Ağustos günü yaşanan olayda 34 yaşındaki Kunduz İsmailova, evine girdiği sırada yanına gelen şahıs tarafından bıçakla yaralandı.

Gebze'de bir özel hastaneye kaldırılan 6,5 aylık hamile Kunduz İsmailova'nın bebeği, iç kanama nedeniyle sezaryenle alınarak kuvöze kondu.

Minik bebek kurtarılamadı

Ancak bebek, tüm müdahalelere rağmen salı günü yaşamını yitirdi.

Bebeğin cenazesi Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kunduz İsmailova ise hayati tehlikeyi atlattı.

Olayın ardından polis tarafından yakalanan hafif zihinsel engelli olduğu belirtilen G.M., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Param yok deyince bıçakladı"

Bir uzman askerle evli olan, ancak işlemler nedeniyle resmi nikahları olmayan Kunduz İsmailova, olay günü 3 kişinin kendisini takip ettiğini belirterek, "Benden para istedi, 'Param yok abi' dedim. Elimde bozuk olarak 5-6 lira vardı onu verdim. Poşetimi vermemeye çalıştım, 'Beni evden attılar. Para verir misin bana?' dedi. Param yok dedim, o 5-6 lirayı da almayıp 100 lira istedi. Ben de 'yok' deyince bıçakladı. Ondan sonra kaçtı gitti. Arkadaşları da arkasından gitti." dedi.





