Kocaeli'de bir adam oğlunun arkadaşının babasını silahla vurdu

Kocaeli'de bir adam oğlunun arkadaşının babasını silahla vurdu

Oğlunun kavga ettiği arkadaşının evine giden baba, tartıştığı babası Ümit S.'yi pompalı tüfekle bacağından yaraladı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, akşam saatlerinde, bir baba oğlunun kavga ettiği aileye dehşet saçtı.

Kanber B., oğlunun gündüz saatlerinde kavga ettiği çocuğun babası Ümit S. ile konuşmak için evine geldi.

Babalar arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Kanber B., yanındaki pompalı tüfekle Ümit S.'ye iki kez ateş ettikten sonra silahı bırakarak kaçtı.

Yaralı kanlar içinde kaldı

Bacağından vurularak kanlar içerisinde yerde kalan Ümit S.'yi görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin gelmesini beklemeyen yakınları, Ümit S.'yi kendi araçları ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Ümit S. tedavi altına alındı.

Şüpheli yakalandı

Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, kaçmaya çalışan Kanber B.'yi kısa sürede yakaladı.

DHA'nın haberine göre, Kanber B. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.