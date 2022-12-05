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    Kocaeli'de bir grubun saldırdığı genç bacağından bıçaklandı

    Akşam saatlerinde cadde üzerinde yürüdüğü esnada tanımadığı bir grubun saldırısına uğrayan U.T., bacağından bıçaklandı. Saldırganların elinden kurtulan genç esnaftan yardım isteyerek kurtuldu.
    • 05.12.2022 - 08:39
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    Kocaeli'de bir grubun saldırdığı genç bacağından bıçaklandı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir gence korku dolu anlar yaşatıldı.

    Akaşam saatlerinde caddede yürüyen U.T., henüz belirlenemeyen nedenle karşılaştığı bir grubun saldırısına uğradı.

    Esnaftan yardım istedi

    Ne olduğuna anlam veremeyen genç, saldırı esnasında bacağından bıçaklandı.

    Bu sırada saldırganların elinden kurtulan U.T., can havliyle koşarak bir esnaftan yardım istedi.

    Kocaeli de bir grubun saldırdığı genç bacağından bıçaklandı #1

    İlk müdahale yapıldı

    Esnafın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı gence ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.

    Kocaeli de bir grubun saldırdığı genç bacağından bıçaklandı #2

    Çalışma başlatıldı

    Ardından yaralı U.T., hastaneye kaldırıldı.

    İHA'nın aktarımına göre; polis, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

    Kocaeli de bir grubun saldırdığı genç bacağından bıçaklandı #3


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