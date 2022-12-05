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- Kocaeli'de bir grubun saldırdığı genç bacağından bıçaklandı
Kocaeli'de bir grubun saldırdığı genç bacağından bıçaklandı
Akşam saatlerinde cadde üzerinde yürüdüğü esnada tanımadığı bir grubun saldırısına uğrayan U.T., bacağından bıçaklandı. Saldırganların elinden kurtulan genç esnaftan yardım isteyerek kurtuldu.
- 05.12.2022 - 08:39
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir gence korku dolu anlar yaşatıldı.
Akaşam saatlerinde caddede yürüyen U.T., henüz belirlenemeyen nedenle karşılaştığı bir grubun saldırısına uğradı.
Esnaftan yardım istedi
Ne olduğuna anlam veremeyen genç, saldırı esnasında bacağından bıçaklandı.
Bu sırada saldırganların elinden kurtulan U.T., can havliyle koşarak bir esnaftan yardım istedi.
İlk müdahale yapıldı
Esnafın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı gence ilk müdahalesi ambulansta yapıldı.
Çalışma başlatıldı
Ardından yaralı U.T., hastaneye kaldırıldı.
İHA'nın aktarımına göre; polis, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.