Kocaeli’de bir gün önce aldığı cip kullanılmaz hale geldi Sürücüsünün bir gün önce, kilometrelerce yol katederek satın aldığı cipte dönüş yolunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

H.F. idaresindeki 07 BJZ 241 plakalı cipte, Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametine seyir halindeyken yangın çıktı.

Motor kısmında çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekip aşağıya indi.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verildi.

İtfaiye söndürdü

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve araçta soğutma çalışması yapıldı.

Polis ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgede kontrollü geçişleri sağladı.

1 gün önce almıştı

Öte yandan Antalya’da yaşayan H.F.’nin online satış platformları üzerinden gördüğü cipi almak için İstanbul’a gittiği öğrenildi.

Tahlisiz adamın, bir gün önce aldığı cip yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.