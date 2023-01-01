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    Kocaeli'de bir hafta önce ehliyet alan stajyer sürücü, alkollü yakalandı

    Yeni yılla birlikte 19 yaşına giren ve ehliyetini bir hafta önce alan stajyer sürücü alkollü çıktı. Ehliyetinin alınmaması için büyük çaba gösteren sürücü, başarılı olamadı.
    • 01.01.2023 - 04:27
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    Kocaeli'de bir hafta önce ehliyet alan stajyer sürücü, alkollü yakalandı

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri yılbaşı sebebiyle yaptığı denetimde araçları durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Bir aracı durduran polis ekipleri Sefa K. isimli stajyer sürücünün 0.58 promil alkollü olduğunu tespit etti.

    Para cezası yedi, yeni aldığı ehliyetini de kaybetti

    Sürücü Sefa K.’ye 4 bin 64 TL para cezası kesilirken ehliyetini de iptal etti. Ayrıca araçta çekildi. Ehliyetini kaptırmak istemeyen Sefa K., polislere dil döktüyse de başarılı olamadı. Sefa K.’nin yeni yılla birlikte 19 yaşına girdiği, ehliyetini ise bir hafta önce aldığı öğrenildi.

    Alkollü araç kullanan bir diğer sürücü ise çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi.

    Kocaeli de bir hafta önce ehliyet alan stajyer sürücü, alkollü yakalandı #1

    Kocaeli de bir hafta önce ehliyet alan stajyer sürücü, alkollü yakalandı #2

    Kocaeli de bir hafta önce ehliyet alan stajyer sürücü, alkollü yakalandı #3

    Kocaeli de bir hafta önce ehliyet alan stajyer sürücü, alkollü yakalandı #4

    Kocaeli de bir hafta önce ehliyet alan stajyer sürücü, alkollü yakalandı #5


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