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Kocaeli'de bir husumetli kavgası daha! Göğsünden vurdu

Kocaeli'de bir husumetli kavgası daha! Göğsünden vurdu Husumetli olduğu akrabasının dükkanına gelen S.A., yanında getirdiği tabancayı çıkararak ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri B.E.A.’nın göğsüne diğer 3’ü ise kasığına isabet etti.