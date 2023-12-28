İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Turangüneş Caddesi üzerinde yine bir husumetli kavgası meydana geldi.
S.A., husumeti bulunan akrabası B.E.A. ile konuşmak için iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
Bunun üzerine S.A., yanında getirdiği tabancayı çıkararak ateş etmeye başladı.
Vurdu, kaçtı
Tabancadan çıkan kurşunlardan biri B.E.A.’nın göğsüne, diğer 3’ü ise kasığına isabet etti. B.E.A. kanlar içinde yere yığılırken olayı gerçekleştiren şahıs ise kaçtı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kısa sürede kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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