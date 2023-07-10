Kocaeli'de bir kişi çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğradı Kocaeli İzmit'te çalıştığı iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan bir vatandaş bacağından yaralandı.

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde 63 yaşındaki A.T., çalıştığı iş yerinin giriş kapısında silahlı saldırıya uğradı, tabancadan çıkan merminin bacağına gelmesi neticesinde yaralandı.

Silahlı yaralama eylemini gerçekleştiren şahıs ise kaçarak uzaklaştı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.T., sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı

Olayın yaşandığı noktada incelemelerde bulunan polis ekipleri bir yandan da kaçan şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.