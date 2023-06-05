Kocaeli'de bir kişi çıkan kavgada 3,5 aylık hamile yeğenini öldürdü Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan kavgada dayısı Aydın Çiçek’in tabancayla rastgele açtığı ateşte 3,5 aylık hamile 22 yaşındaki İpek Çiçek öldü, akrabası 9 yaşındaki Azat O. ise yaralandı.

DHA

Kocaeli'de iki aile arasında çıkan kavgada kan aktı.

Dün akşam saatlerinde Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi, Akçakayran mevkisinde meydana gelen olayda, akraba olan iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Hamile yeğenini öldürdü

Kavga sırasında Aydın Çiçek, tabancasını çıkarıp ateş etti. Mermiler 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen yeğeni İpek Çiçek'in karnına ve bu sırada orada bulunan akrabaları Azat O.’nun sol koluna isabet etti.

Çiçek ve Azat O. kanlar içinde yere yığılırken, Aydın Çiçek ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İpek Çiçek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kız isteme nedeniyle kavga çıktığı öğrenildi

Ailelerden birinin oğullarına diğer ailenin kızını istediği, olumsuz yanıt alınınca da husumet oluştuğu, kavganın da bu nedenle çıktığı bildirildi. Kavga sırasında Aydın Çiçek’in rastgele ateş açtığı, mermilerden birinin yeğeni İpek Çiçek ile Azat O.’ya isabet ettiği öne sürüldü.

Polis ekipleri kaçan Aydın Çiçek’in yakalanması için çalışma başlattı.