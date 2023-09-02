Kocaeli'de bir kişi eski ev arkadaşını tabancayla bacağından vurup kaçtı

İHA
Kocaeli’nin Gebze ilçesi Ulus Mahallesi'nde A.Y., sokak ortasında kimliği belirsiz bir şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı.
Şüpheli yanında getirdiği tabancayı çıkartarak A.Y.'ye iki el ateş etti.
Mermilerden birinin sol bacağına isabet ettiği A.Y., kanlar içinde yere yığılırken şüpheli aracına binerek kaçtı.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansa alınarak Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Eski ev arkadaşı olduğu iddiası
Öte yandan ikilinin daha önce ev arkadaşı olduğu iddia edildi
Olay yeri inceleme ekipleri alanda incelemelerde bulundu.
Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.