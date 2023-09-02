Haberler



3. Sayfa



Kocaeli'de bir kişi eski ev arkadaşını tabancayla bacağından vurup kaçtı Abone Olun

Kocaeli'de bir kişi eski ev arkadaşını tabancayla bacağından vurup kaçtı Kocaeli'de bir şüpheli, tartıştığı kişiyi tabancayla bacağından vurdu. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken ikilinin daha önce ev arkadaşı olduğu öne sürüldü.

İHA Kocaeli’nin Gebze ilçesi Ulus Mahallesi'nde A.Y., sokak ortasında kimliği belirsiz bir şüphelinin tabancalı saldırısına uğradı. Şüpheli yanında getirdiği tabancayı çıkartarak A.Y.'ye iki el ateş etti. Mermilerden birinin sol bacağına isabet ettiği A.Y., kanlar içinde yere yığılırken şüpheli aracına binerek kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansa alınarak Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Eski ev arkadaşı olduğu iddiası Öte yandan ikilinin daha önce ev arkadaşı olduğu iddia edildi Olay yeri inceleme ekipleri alanda incelemelerde bulundu. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Google News

Abone Ol