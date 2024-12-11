Kocaeli'de bir kişi evde çıkan tartışmada iş arkadaşını bıçakla öldürdü

DHA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde balıkçılık yaptığı öğrenilen Selçuk Ş. (48), kendisine ait evde birlikte çalıştığı Zafer Ateş (52) ile tartıştı.

Evde başlayan tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine Şentürk, bıçakla iş arkadaşına saldırdı.

Ateş, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Ateş, yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Selçuk Ş., polis ekipleri tarafından Esentepe Mahallesi'nde saklandığı ablasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.