Kocaeli'de bir kişi sokak ortasında vuruldu Kocaeli'de E.G. isimli şüpheli, tartıştığı A.B.'yi sokak ortasında tabanca ile bacağından vurup kayıplara karıştı.

İHA

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında E.G. ile A.B. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

artışmanın büyümesiyle E.G. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak A.B.'ye 4 el ateş etti.

Kurşunlardan biri A.B.'nin sağ bacağına isabet ederken E.G. koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.B. ambulansa alınarak Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.