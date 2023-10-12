Kocaeli'de bir kişi sokakta karşılaştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı Kocaeli'de bir kişi, sokakta karşılaştığı husumetli arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olay anı güven kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kocaeli'de yaşanılan saldırıda kan aktı. Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1102 Sokakta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Rüstemov C., sokakta yürüdüğü esnada aralarında husumet bulunan arkadaşıyla karşılaştı. Defalarca bıçakladı İsmi öğrenilemeyen şahıs, Rüstemov'a tekme atarak darbetti. Daha sonra defalarca bacağından bıçakladı. Arkadaşları olaya ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şüpheli şahıs daha sonra olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar da 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan genci ambulansa alarak hastaneye götürdü. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kavga kamerada Bıçaklama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)