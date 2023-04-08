Kocaeli'de bir kişi takside silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İHA
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde vatandaşlar korkunç bir manzarayla karşılaştı.
Atatürk Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde vatandaşlar terk edilmiş 34 TEM 99 plakalı ticari taksi gördü.
Şüphelenerek taksinin yanına giden vatandaşlar yolcu kısmında bir kişinin kanlar içinde hareketsizce yattığını gördü.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlendi
Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde erkek şahsın başından vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm sebebinin öğrenmesi için ceset morga kaldırıldı.
İsminin Selçuk A. (37) olduğu öğrenilen şahsın cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde durulurken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.