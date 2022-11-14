Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'de bir kişiyi kaçırıp 500 bin TL fidye isteyen 10 kişi tutuklandı

Kocaeli'de bir kişiyi kaçırıp 500 bin TL fidye isteyen 10 kişi tutuklandı

Bir vatandaşı kaçırıp yakınlarından 500 bin lira fidye isteyen şahıslar için polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u cezaevine gönderildi.