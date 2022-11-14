Petrol
95.32
-0.70%
Euro
19.1749
-0.24%
Dolar
18.6056
0.33%
Altın
1.05
-0.33%
Borsa
4552
2.17%
Bitcoin
320.554
0.79%
BTXN Coin
6.78
9.53%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Kocaeli'de bir kişiyi kaçırıp 500 bin TL fidye isteyen 10 kişi tutuklandı

    Bir vatandaşı kaçırıp yakınlarından 500 bin lira fidye isteyen şahıslar için polis ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u cezaevine gönderildi.
    • 14.11.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 12:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de bir kişiyi kaçırıp 500 bin TL fidye isteyen 10 kişi tutuklandı

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir vatandaş, 11 şüpheli şahıs tarafından alıkonuldu.

    İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheliler tarafından rehin alınan vatandaşın yakınlarından 500 bin TL lira talep edildiği bilgisini aldı.

    İhbar üzerine ekipler harekete geçti

    İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir kişiyi gözaltına aldı.

    Operasyon düzenleyen ekipler, Ovacık Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı.

    Kocaeli de bir kişiyi kaçırıp 500 bin TL fidye isteyen 10 kişi tutuklandı #1

    Rehin alınan vatandaş kurtarıldı

    Yapılan operasyon sonucu, rehin alınan vatandaş kurtarılırken, 3 şüpheli ekipler tarafından yakalandı.

    Kocaeli'de bir kişiyi kaçırıp fidye isteyen 10 kişi tutuklandı VİDEO

    11 kişiden 10'u tutuklandı

    Çalışmalar kapsamında konuyla ilgisi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik  düzenlenen operasyonda Kocaeli'de 5, İstanbul'da 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

    AA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 10'u tutuklandı, birine ise adli kontrol hükümleri uygulandı.


    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!
    Advertorial

    Btc milyoneri Murat A. yatırım sırrını anlatıyor!

    Çinli otomobil Aiways U6 Avrupa'ya geldi
    Otomobil

    Çinli otomobil Aiways U6 Avrupa'ya geldi

    Ordu’da, fünye ile patlatılan koliden bilgisayar parçaları çıktı
    3. Sayfa

    Ordu’da, fünye ile patlatılan koliden bilgisayar parçaları çıktı

    Görüş Bildir