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- Kocaeli'de bir kişiyi kaçırıp 500 bin TL fidye isteyen 10 kişi tutuklandı
Kocaeli'de bir kişiyi kaçırıp 500 bin TL fidye isteyen 10 kişi tutuklandı
- 14.11.2022 - 12:15
- Güncelleme : 14.11.2022 - 12:52
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir vatandaş, 11 şüpheli şahıs tarafından alıkonuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheliler tarafından rehin alınan vatandaşın yakınlarından 500 bin TL lira talep edildiği bilgisini aldı.
İhbar üzerine ekipler harekete geçti
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir kişiyi gözaltına aldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, Ovacık Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı.
Rehin alınan vatandaş kurtarıldı
Yapılan operasyon sonucu, rehin alınan vatandaş kurtarılırken, 3 şüpheli ekipler tarafından yakalandı.
Kocaeli'de bir kişiyi kaçırıp fidye isteyen 10 kişi tutuklandı VİDEO
11 kişiden 10'u tutuklandı
Çalışmalar kapsamında konuyla ilgisi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda Kocaeli'de 5, İstanbul'da 2 şüpheli daha gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 10'u tutuklandı, birine ise adli kontrol hükümleri uygulandı.