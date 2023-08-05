Kocaeli'de bir şahıs darp ettiği 2 kadını cadde ortasında bırakıp kaçtı Kocaeli'de seyir halindeki otomobilin içindeki 2 kadını darp eden şahıs, kadınları cadde ortasında bırakıp otomobille kaçtı.

İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Egemenlik Caddesi üzerinde N.A. (25) ve B.S. (23) isimli kadınlar ile 3 erkek şahıs aynı otomobil içerisinde seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı gerginlik yaşandı.

Çıkan kavgada N.A. ve B.S., ön sağ yolcu koltuğunda oturan erkek tarafından darp edildi.

Otomobilin durmasıyla olay caddeye taşarken genç kadınlar aynı şahıs tarafından yine şiddet gördü.

Otomobille kaçtı

Şahıs daha sonra araç sürücüsüyle otomobile binerek kaçarken diğer erkek şahıs ise durumu ihbar etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan genç kadınlar ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen erkek şahıs ise daha sonra darp edilen kadınların yanına hastaneye gitti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.