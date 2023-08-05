Kocaeli'de bir şahıs darp ettiği 2 kadını cadde ortasında bırakıp kaçtı
İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Egemenlik Caddesi üzerinde N.A. (25) ve B.S. (23) isimli kadınlar ile 3 erkek şahıs aynı otomobil içerisinde seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı gerginlik yaşandı.

Çıkan kavgada N.A. ve B.S., ön sağ yolcu koltuğunda oturan erkek tarafından edildi.

Otomobilin durmasıyla olay caddeye taşarken genç kadınlar aynı şahıs tarafından yine şiddet gördü.

Otomobille kaçtı

Şahıs daha sonra araç sürücüsüyle otomobile binerek kaçarken diğer erkek şahıs ise durumu ihbar etti.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan genç kadınlar ardından Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen erkek şahıs ise daha sonra darp edilen kadınların yanına hastaneye gitti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.