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    Kocaeli’de bir sürücü ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü

    Uygulama yapan polis ekipleri, kurallara uymayan sürücülere toplamda 8 bin 405 lira para cezası kesti. Ceza yememek isteyen bir sürücünün ise aracındaki cam filmlerini elleriyle söktüğü görüldü.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 13:03
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    Kocaeli’de bir sürücü ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü

    Kocaeli’nin Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, İstasyon Caddesi üzerinde kazaların önüne geçilebilmesi ve kurallara uyulması amacıyla uygulama yaptı.

    Uygulama kapsamında ehliyetsiz sürücülere, emniyet kemeri takmayan sürücülere, muayenesiz araçlara ve aracında cam filmi bulunan sürücülere olmak üzere ceza kesildi.

    CAM FİLMLERİNİ ELLERİYLE SÖKTÜ

    2 saatlik uygulama boyunca toplamda 8 bin 405 lira cezai işlem uygulandı.

    Uygulama sırasında çevirmeye takılan bir sürücü ise ceza yememek için aracında bulunan cam filmlerini elleriyle söktü.

    Kocaeli’de bir sürücü ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü #1

    Kocaeli’de bir sürücü ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü #2

    Kocaeli’de bir sürücü ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü #3

    Kocaeli’de bir sürücü ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü #4

    Kocaeli’de bir sürücü ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü #5

    Kocaeli’de bir sürücü ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü #6


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