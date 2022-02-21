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Kocaeli’de bir sürücü ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü

Kocaeli’de bir sürücü ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktü

Uygulama yapan polis ekipleri, kurallara uymayan sürücülere toplamda 8 bin 405 lira para cezası kesti. Ceza yememek isteyen bir sürücünün ise aracındaki cam filmlerini elleriyle söktüğü görüldü.