- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Kocaeli'de birlikte maç izlediği kuzenini öldüren zanlı tutuklandı
Kocaeli'de birlikte maç izlediği kuzenini öldüren zanlı tutuklandı
Maç izlemelerinin ardından aralarında çıkan tartışmada kuzenini bıçaklayarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 09.11.2021 - 13:51
- Güncelleme : 09.11.2021 - 13:55
5 Kasım Cuma günü Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde, fındık tarlasında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, vücudunda bıçak darbeleri bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.
BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Jandarma ekiplerince Ali Kemal Bayır'a (44) ait olduğu belirlenen ceset, inceleme sonrası Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Ali Kemal Bayır’ın, birlikte maç izlediği teyzesinin oğlu Ö.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.
TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.B., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.