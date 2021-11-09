Euro
11.2667
0.39%
Dolar
9.7274
0.51%
Altın
571.13
0.62%
Borsa
1.627
1.12%
Bitcoin
659.112
2.83%
BTXN Coin
22.69
-4.50%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Kocaeli'de birlikte maç izlediği kuzenini öldüren zanlı tutuklandı

    Maç izlemelerinin ardından aralarında çıkan tartışmada kuzenini bıçaklayarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 09.11.2021 - 13:51
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 13:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de birlikte maç izlediği kuzenini öldüren zanlı tutuklandı

    5 Kasım Cuma günü Kandıra ilçesi Ballar Mahallesi'nde, fındık tarlasında bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, vücudunda bıçak darbeleri bulunan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

    BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

    Jandarma ekiplerince Ali Kemal Bayır'a (44) ait olduğu belirlenen ceset, inceleme sonrası Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma kapsamında Ali Kemal Bayır’ın, birlikte maç izlediği teyzesinin oğlu Ö.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.B., sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Kocaeli de birlikte maç izlediği kuzenini öldüren zanlı tutuklandı #1

    Kocaeli de birlikte maç izlediği kuzenini öldüren zanlı tutuklandı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir