Kocaeli'de boğularak öldürülen 3 çocuk annesi kadının erkek arkadaşı tutuklandı

AA & Ensonhaber
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde önceki gün Nuhbe Yılmaz'ı (37) evinde bilinci kapalı halde bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın kurtarılamadı.
Cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi'ne götürülen kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.
ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı C.Y.E.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe kasten öldürme suçundan tutuklandı.
3 çocuk annesi kadının cenazesinin Körfez İlimtepe Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış